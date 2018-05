Villingen-Schwenningen Einheitliches Rundwegekonzept für Wutachschlucht

Ein professionelles externes Büro habe den Auftrag für ein anspruchsvolles Wegekonzept mit einem umfangreichen Beteiligungsprozess erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg. Damit ziehen drei Landkreise (Breisgau-Hochschwarzwald, Waldshut und Schwarzwald-Baar-Kreis) und neun Gemeinden rund um die Naturschutzgebiete Wutachschlucht und Wutachflühen an einem Strang. Sie alle wollen gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Freiburg dafür sorgen, dass besucherfreundliche, einheitlich beschilderte Rundwanderwege die Schluchten künftig besser mit den umgebenden Hochlagen und den Ortschaften verbinden und über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erschließen. In den Randgebieten und Hochlagen um die Naturschutzgebiete sollen attraktive Wanderangebote entstehen. Schirmherr und Regierungsvizepräsident Klemens Ficht: "Der Naturraum Wutachschlucht ist nicht nur eine beliebte Ferienregion, sondern mit den Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten auch ein wichtiger ›Hotspot‹ für die Erhaltung der Artenvielfalt in Deutschland. Mit dem Wegekonzept werden wir auf die Bedürfnisse von Zielgruppen wie Familien mit Älteren und Kindern, sowie Genuss- und Sportwanderer eingehen können. Dabei sollen die Interessen des Naturschutzes nicht vernachlässigt werden."

Mit der Erarbeitung des gemeinsamen Wegekonzepts (Gesamtkosten knapp 70 000 Euro) hat das Regierungspräsidium Freiburg in enger Abstimmung mit dem "Forum Zukunft Naturraum Wutachschlucht" das Büro "Tour Konzept" aus Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) beauftragt. Dieses hat die Arbeit aufgenommen und wird sich als erstes mit den Gemeinden in Verbindung setzen. Das Wegekonzept mit hohen Qualitätsansprüchen (angedacht sind unter anderem sogenannte "Premiumwege" gemäß den Qualitätskriterien des deutschen Wanderverbands) soll als Beteiligungsprojekt in umfangreichen Abstimmungsprozessen entwickelt und bereits im Oktober 2018 abgeschlossen sein. Klemens Ficht: "Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, in der Wutachregion schon 2019 besucherfreundliche, einheitlich beschilderte Rundwege mit bislang eher unbemerkten Glanzlichtern anbieten zu können." Eng begleitet wird die Erstellung des Wegekonzepts durch einen bereits in der Zukunftswerkstatt gegründeten Arbeitskreis unter dem Vorsitz des Reiselfinger Ortsvorstehers Martin Lauble. Das Forum "Zukunft Naturraum Wutachschlucht" entstand nach zwei Zukunftswerkstätten, die in Löffingen-Bachheim durchgeführt wurden.