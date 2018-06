Villingen-Schwenningen Eine Messe, die unter die Haut geht

Für die fünfte Auflage hat sich der Schwenninger etwas Besonderes überlegt und einen Spezialgast aus Amerika eingeladen. "Matt Gone ist einer der meist tätowierten Menschen der Welt, er hat sogar seine Augäpfel schwarz gestochen", berichtet Lo Verde. Außerdem spielt am Samstagabend die Rockband Sam Willcox und am Sonntag gibt es mehrere Auftritte von Künstlern.

Besonders beliebt dieses Jahr seien Aquarell Tattoos. "Diese besondere Art, bei der das Tattoo aussieht wie ein Gemälde, ist schwer zu stechen", erklärt Lo Verde. Außerdem würden Comic-Motive zum Beispiel von Disney nie langweilig werden.

Ob die Messe in Zukunft noch in Schwenningen stattfinden wird, muss sich Lo Verde noch mal "durch den Kopf gehen lassen". Er habe bereits Angebote von anderen Messestandorten bekommen und auch selbst Anfragen laufen. "Die bürokratischen Hürden in VS werden Jahr für Jahr schwieriger", meint er. Er müsse immer wieder neue Auflagen erfüllen, die er im Vorjahr noch nicht gebraucht habe. "Ich habe das Gefühl, das Thema Tattoos ist den Leuten im Ländle ein Dorn im Auge", sagt Lo Verde. Da er in der Neckarstadt aufgewachsen ist, würde er es sehr schade finden die "Ink-Style" nicht mehr veranstalten zu können.