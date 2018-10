Villingen-Schwenningen Eine Hexenjagd beginnt

Mit seiner außergewöhnlichen Bühnenwirkung und den messerscharfen Charakterporträts bis in die kleinste Nebenfigur ist "Hexenjagd" auch 2018 noch ein Lehrstück über politisch oder religiös motivierte Wahnvorstellungen und jegliche Art von Massenhysterie.

Karten für Hexenjagd gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, Telefon 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet: http://tickets.vibus.de.