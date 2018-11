Villingen-Schwenningen Eine Entscheidung fürs Leben

Als "Besonderheit" des Polizeiberufs schilderte Renz,dass es sich um eine "Entscheidung für das Leben" handele, regelmäßig Sport getrieben werden müsse und Gesundheit und Fitness nicht nur wünschenswert, sondern sozusagen ein "Gebot" für Polizeibeamte seien. Als weitere Besonderheit nannte Renz das Schießtraining und den Schichtdienst. Schließlich beschrieb Renz die Vielfalt des Berufs. Viel "Action" geboten sei beim Streifendienst rund um die Uhr. "Dort wollen die meisten jungen Menschen hin", erklärte Renz. Weitere Tätigkeitsfelder bieten die Kriminal- und die Verkehrspolizei. Weiterer Vorteil des Polizeiberufs sei der Beamtenstatus.

Allerdings steigen die Polizisten im mittleren Dienst als Polizeikommissare bei A9 ein, und die Besoldung eines Kriminalhauptkomissars nach A 13 "ist für uns", wie Frank Faras vom Präsidialstab Öffentlichkeitsarbeit auf Anfrage erklärte, "schon ein tolles Amt".

Trotz des Einstiegsgehaltes ist aber der Andrang in den Polizeiberuf groß, wie in der Sporthalle der einzigen Polizeihochschule des Landes in Villingen-Schwenningen zu sehen war.

78 Prozent der Polizeibeamten sind Männer. Der Trend sieht so aus, dass augenblicklich ein Drittel der Interessenten weiblich sind. Am Ende der beruflichen Karriere bei der Polizei kann übrigens eine Besoldung nach A 3 als Polizeipräsident stehen.

Verschiedene Schnuppervorlesungen gaben den Interessanten einen Einblick. Beispielsweise "Den Tätern auf der Spur-, das Aufgabenspektrum der Kriminalechnik bei der Aufklärung von Straftaten" oder "Die Aufgaben der Polizei in Baden-Württemberg".

An einem Infostand in der Sporthalle gaben Fachleute vom Institutsbereich Personalgewinnung der Hochschule für Polizei, Einstellungsberater und Studierende Einblicke und standen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Der Campus der Hochschule war an diesem Tag dicht gefüllt mit Studierenden und Interessenten, was sich auch auf die Parkplatzsituation auswirkte.