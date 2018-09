Villingen-Schwenningen Einbrüche in Rathaus und Post

Ihnen wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen Februar 2016 bis Oktober 2017 "bandenmäßig gemeinsam mit weiteren Beschuldigten, die gesondert verfolgt werden. Einbrüche in der Region Schwarzwald-Baar und im Landkreis Göppingen begangen zu haben."

In einer Mitteilung des Landgerichts Konstanz heißt des weiter, dass die Angeklagten im Alter zwischen 32 und 36 Jahren für einen bei den Einbrüchen entstandenen Gesamtschaden von zirka 450 000 Euro verantwortlich seien. Angeklagt werden zunächst 18 Fälle, unter anderem Einbrüche in ein Autohaus, eine Autolackiererei, einen Elektronik-Markt, in Hallenbäder, ein Gymnasium, ein Rathaus und eine Postfiliale.

Die Verhandlung beginnt am 9. Oktober vor dem Landgericht in Konstanz. Es sind vier Verhandlungstage angesetzt.