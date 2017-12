Villingen-Schwenningen Ein ungleiches Paar

VS-Villingen. Dem eigenbrötlerischen Rentner Franz ist es nur recht, wenn er von seinen Nachbarn nichts mitbekommt. Doch sein Leben wird auf den Kopf gestellt, als die temperamentvolle Waltraud neben ihm einzieht. Wie sich die ungleichen Nachbarn nach einigen Streitereien langsam näherkommen, ist in dem humorvollen Schauspiel mit Musik "Wand an Wand" am Donnerstag, 14. Dezember, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen zu erleben.