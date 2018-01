Villingen-Schwenningen Ein Tag voller "Extreme"

Vor über 15 Jahren reiste der damals 25-jährige Biologe David Bittner zum ersten Mal nach Alaska. Sein Kindheitstraum: Lachse während ihrer Laichwanderung zu beobachten. Aber wo Lachse sind, sind auch Bären meist nicht weit. David Bittner war fasziniert von der Erhabenheit dieser mächtigen Tiere in der Wildnis Alaskas. Seitdem reist der promovierte Biologe und renommierte Fotograf fast jährlich zu ihnen, lebt oft monatelang in der Wildnis und ernährt sich zum größten Teil von selbst gefangenem Fisch. Mit viel Einfühlungsvermögen, Zeit sowie Geduld ist es ihm gelungen, ein Vertrauensverhältnis mit einigen Grizzlys aufzubauen. Bala, Berta und Balu, um ein paar zu nennen, fressen und schlafen an seiner Seite. In seinem Vortrag "Unter Bären" um 20 Uhr berichtet er von seinen Erlebnissen.

Weitere Informationen: www.story-vs.de

Karten für gibt es im Vorverkauf in der Morys Hofbuchhandlung in Villingen, bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten, Tourist-Info in Villingen-Schwenningen (zuzüglich eventueller Vorverkaufsgebühren) und unter www.story-vs.de. Einzelkarten kosten 13 Euro (ermäßigt elf Euro). Zudem gibt es ein Kombi-Ticket für den "Xtreme"-Tag, welches den Eintritt für alle drei Veranstaltungen beinhaltet. Das Kombi-Ticket ist für 27 Euro (ermäßigt 25 Euro) erhältlich. Eventuelle Restkarten gibt es an der Tageskasse.