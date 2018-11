Villingen-Schwenningen Ein schwerer Schlag

Villingen-Schwenningen. Seit den Ostertagen ist die neunte Münsterglocke in Villingen verstummt. Die Hiobsbotschaft macht die Runde durch die Stadt. "Stell Dir mal vor, die größte Glocke im Münster ist kaputt", raunen sich Gottesdienstbesucher zu und spielen auf die Diagnose an: "Die hat einen Haar-Riss." Was beim Wartungstermin herauskommt, bestätigt im Frühling auch der alarmierte Glockeninspekteur der Erzdiözese Freiburg. Zur genauen Ursachenforschung reist Michael Plitzner aus Kempten im Allgäu an, vom Europäischen Kompetenzzentrum für Glocken ECC-ProBell. Der Glockensachverständige Michael Plitzner ist mittlerweile so gut wie fertig mit der Schadens-Bewertung und kommt zu dem Schluss, dass an eine Reparatur vor Ort nicht mehr zu denken ist. Dies sei geprüft worden, aber dazu "sind die Risse zu fortgeschritten". Die Folgen der Risse lassen sich leicht heraushören: Nicht nur in den Ohren des Allgäuer Experten hört sich die Glocke an wie ein "Blecheimer".

Für das gute Stück bedeutet dies: Die 5,4 Tonnen schwere Glocke muss vom Turm herunter gehievt werden. Nur wie, das ist noch die Frage. Zwei Möglichkeiten, zeigt Plitzner auf Anfrage des Schwarzwälder Bote auf, gebe es. Egal, welche der Möglichkeiten gewählt werden, "das wird ein großer Aufwand". Entweder die Glocke werde im Kircheninnern heruntergelassen und nach außen transportiert. Oder aber: Im betroffenen Kirchenturm müsse eine Öffnung geschaffen werden, groß genug, um die etwa zwei Meter breite Glocke hindurch zu hieven und sie mit Hilfe eines Krans abzutransportieren. Welche Option gewählt werde? Dabei habe auch die Denkmalschutzbehörde ein Wort mitzureden: Sie müsse abwägen, welcher Eingriff "schonender" sei.

Neuguss oder Reparatur?