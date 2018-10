Villingen-Schwenningen Ein Rollifest für den Narren-Nachwuchs

Im Vorfeld hatte das Organisationsteam um Oberrolli Erich Neugart die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass die jüngsten Narren bei herrlichem Herbstwetter einen vergnüglichen Nachmittag hatten. Zunächst wurden alle ins zum Fest passende T-Shirt gesteckt mit dem Emblem eines Rolli-Fisches, den es zu erangeln galt. Doch vor der Praxis stand die Theorie. In vier Gruppen ging es zu verschiedenen Punkten ans Wolfbächle, um Aufgaben zu lösen, die in die anschließende Anglerprüfung einflossen. Nach so viel Vorwissen ging es ans Anfertigen einer eigenen Angelrute. Fischen ist ein Geduldsspiel, mussten die Kleinen die Erfahrung machen, ehe doch noch einige Fische anbissen.

Mit der gesamten Beute ging es zu den Spitalhöfen, wo sie von Familie Rosenfelder erwartet wurden, die als Käptn Iglu den ankommenden hungrigen Rolli-Kindern schon mal Fischstäbchen und Würstchen vorgebrutzelt hatten, ehe die eigenen gefangenen Fische aufbereitet ebenfalls auf dem Grill landeten. Viel zu schnell verging die Zeit, und schon tauchten wieder die Eltern auf für den Nachhauseweg.