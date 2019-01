Villingen-Schwenningen (cos). Was die Freien Wähler schon im Juli 2017 wünschten, soll nun wahr werden: Villingen-Schwenningen zieht wegen der immer schlimmeren Taubenplage einen Fachmann zu Rate. Ein Profi in Sachen Tauben soll im März im Gemeinderat erläutern, wie man der "Ratten der Lüfte", wie sie auch genannt werden, Herr werden könnte. Pro Jahr, so Stadtrat Bertold Ummenhofer, produziere so ein Tier zwölf Kilogramm Kot.