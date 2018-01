Villingen-Schwenningen Ein Pferd, Musik und jede Menge Spaß

Freier Eintritt zu einem spaßigen Nachmittag

In diesem Jahr ist es am Sonntag, 4. Februar, soweit, wenn die Kolpingfamilie und die Familienrunde der katholischen Kirchengemeinde alle Kinder bis zwölf Jahre, ihre Eltern und Großeltern ab 14.30 Uhr bis etwa 17.30 Uhr in den großen Saal des Gemeindehauses St. Franziskus in der Erzbergerstraße einladen. Der Eintritt zu diesem spaßigen und abwechslungsreichen Nachmittag ist frei.

"Das Kolping-Pferd ist natürlich auch in diesem Jahr wieder mit dabei", weiß Mitorganisator Joachim Rothfelder von der Kolpingfamilie Schwenningen. Das Ross, sagt Rothfelder, sei seit Jahrzehnten der eigentliche Höhepunkt der immer gut besuchten KoKiFa. Die Herkunft des Pferde-Häs’ und des zur Tradition gewordenen Auftritts, sei aber selbst der Kolpingfamilie nach wie vor ein Rätsel.