Villingen-Schwenningen Ein leises Ja

Trotzdem: Die von Oberbürgermeister Rupert Kubon angedrohte und vom Gros der Gemeinderäte scharf kritisierte Auswahl der zu streichenden Stellen war plötzlich vom Tisch. Sprach er ursprünglich davon, dass er die weggekürzten Stellen im Kinderbetreuungsbereich sehe, und war dies in einer Anlage zum Stellenplan schriftlich zunächst so fixiert worden, bot er nun an, auf diese Anlage zu verzichten: "Wir werden heute keinen Beschluss über bestimmte Stellen fassen." Ein Versprechen, mit dem er augenblicklich die Wogen glättete.

Sein letztenter Akt

In ihren Haushaltsreden gingen die Sprecher der Fraktionen allesamt auf die ungewisse finanzielle Lage in der Zukunft und die enormen Herausforderungen ein, vor welchen Villingen-Schwenningen nun stehe. Sorgen bereitete allen die düstere Aussicht auf steigende Schulden und die größtmögliche Rücklagenentnahme. Für die FDP ging dieser Kurs so sehr in die falsche Richtung, dass die Fraktion den Haushalt geschlossen ablehnte. Sie forderte, "politisch Rahmenbedingungen festzulegen und dann einen neuen Entwurf erarbeiten zu lassen, der bei Rekordsteuereinnahmen keine Schulden macht", so Frank Bonath (FDP) in seiner Rede.

Bei zehn Gegenstimmen wurde der letzte Haushaltsplan für VS, der die Handschrift des scheidenden OBs Kubon tragen wird, mehrheitlich genehmigt. Auch er selbst hob zum letzten Mal die Hand, um einem Beschlussvorschlag zuzustimmen. "Dann schließe ich damit die letzte Sitzung des Jahres – und meiner Amtszeit", so Rupert Kubon am Ende feierlich.