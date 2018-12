Villingen-Schwenningen Ein Leben ohne Pumpen? – unvorstellbar

Selbst Arnold Schwarzennegger, sein großes Vorbild, besiegelte dort seine Karriere. Nach Auftritten in New York und Las Vegas zog es den Bodybuilder David Hoffmann nach Schwenningen. "Wie im Tennis Boris Becker oder im Fußball Franck Ribéry, ist er momentan das Höchste vom Höchsten", begründet Fabian Burghardt seine diesjährige Wahl. Der Inhaber des clever fit in Schwenningen hatte Hoffmann zu einer öffentlichen Verantstaltung in sein Studio eingeladen. Schwitzende Männer, die beim Gewichtheben dumpfe Töne von sich geben und ihre Muskeln anschließend stolz dem Spiegel im Studio präsentieren – diese Vorstellung dürfte vielen bei dem Gedanken an Bodybuilding in den Sinn kommen. Doch die Realität sieht an diesem Abend anders aus: Fans, überwiegend durchtrainierte junge Leute, hatten sich in einem Kursraum des Fitnessstudios um den Profi-Bodybuilder versammelt und stellten Fragen um Fragen.

Ein Trainingsbuch? Eine sinnvolle Sache, findet der Profi: "Wichtig beim Schreiben für mich ist, mich von Woche zu Woche zu steigern." Es sei vor allem wichtig zu wissen, wie die Leistung vor einer oder zwei Wochen war, um mögliche Schwächen in der aktuellen Trainingseinheit zu erkennen. "So jemanden mal live zu sehen und anzufassen finden alle wahnsinnig toll", sagt Verantalter Burghardt. Doch mit Hoffmann, so wirkt es, ist an diesem Abend nicht nur ein Bodybuilder ins Studio gekommen. Die Vorurteile von Muskeln, Protz und Eitelkeit wichen einer sympatischen Persönlichkeit, die den Fans wie ein alter Bekannter gegenüber sitzt.

Durch Videos und Fotos, die der Bodybuilder in sozialen Netzwerken postet, kennen ihn seine Fans, wissen wo er gerade ist, wofür er gerade trainiert, auf welche Wettkämpfe er sich vorbereitet und wen er trifft. Sie kennen seine Entwicklungen, seine Erfolge und Niederlagen. An diesem Abend werden Trainingspläne diskutiert, gegnerische Vorgehensweisen bewertet und Trends hinterfragt. "Man sieht sich selber meistens weiter vorne. Du steckst da so viel rein", gewährt Hoffmann auch Einblicke in das Wettkampfleben. "Bei Anfängern sieht man es im Gesicht, wenn sie enttäuscht sind. Wenn du erfahrener bist, versuchst du das eigentlich zu vermeiden."