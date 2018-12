Villingen-Schwenningen Ein Essen, das auch das Herz wärmt

Alkohol gibt es nicht im Paradies, auch nicht nach dem tollen Menü, wo kaum noch jemand gerade sitzen konnte. "Habt Ihr nicht mal ein kleines Schnäpschen?", wurde erfolglos gebettelt. Aber einen alkoholfreien Sekt gibt es zur Begrüßung. Der Betrieb funktionierte reibungslos, ob in der Küche, hinter der Theke beim Saft ausschenken, oder beim Servieren und wieder Abräumen. In der Küche und hinter der Theke half John James aus Sierra Leone. Er sei geringfügig beschäftigt, lebe schon lange in Villingen und arbeite gerne im Paradies, erzählt er und betont, dass von seiner Familie, bedingt durch den Bürgerkrieg, niemand mehr lebt. An einer Kette, die er am Hals trägt, baumelt ein großes Kreuz. Er sei Baptist und besuche regelmäßig die Gnadenkirche, betont er. Stanislav, der in Villingen bei einer Firma in der Logistik arbeitet, kommt sehr oft in das Paradies zum Essen. Hier sei er nicht alleine, außerdem habe er hier auch schon Sozialstunden ableisten müssen, erzählt er offen. Im Spaß will er John das Kreuz abschwätzen, doch dieser bleibt hart: "Du hast doch eins auf der Schulter tätowiert, behalte das mal schön", wiegelt er ab.

Übrigens, nach dem hervorragenden Festmenü erhält jeder Besucher ein Weihnachtsgeschenk und einen Gutschein für ein Essen. Ja, und Weihnachtslieder wurden auch zwischen einem Menügang gesungen. Der Förderverein dient dazu, das Projekt Wärmestube ideell, finanziell und materiell zu unterstützen. Mit dieser Unterstützung wird der Fortbestand der Wärmestube für die Zukunft gesichert. Getragen wird der Förderverein durch die korporativen Mitglieder evangelische Kirchengemeinde Schwenningen/Neckar, katholische Seelsorgeeinheit Neckar Baar, AWO Soziale Dienste gGmbH und viele engagierte Bürger.

105 704 Essen wurden bereits ausgegeben

Seit 2006 wurden hier 105 704 Essen ausgegeben. Großzügige Spender sind unter anderem das Kaufland, Netto in Tuningen, das Culinara und der Lions Club Donau-Neckar. Geöffnet ist von Montag bis Mittwoch und Freitag von 8 bis 13.30 Uhr. Donnerstag von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Ein Mittagessen mit Suppe, Hauptspeise, Salat und Dessert kostet 1,50 Euro. Gäste, die etwas mehr zahlen können, dürfen auch gerne drei Euro zahlen, erklären die Helfer.