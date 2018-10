Villingen-Schwenningen Eigentümer verkaufen nicht

Ausnahmslos wurde dem Vorschlag der Ortsvorsteherin zugestimmt, die abgewickelten Haushaltsstellen aufzulösen und mit den jeweiligen Restbeträgen die 234 000 Euro aufzustocken, die für die Beschallung in der Turn- und Festhalle zurückgelegt wurden. Von den Kosten für die Außenanlage am ehemaligen Milchhäusle seien 2010 Euro übrig geblieben, vom Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus 5184 Euro und 3931 Euro von der Bühnentechnik in der Halle. "Mit diesem Gesamtbetrag von rund 34 500 Euro sind wir auf der sicheren Seite", stellte Furtwängler fest.

Schließanlage entzweit

Keine Einigkeit gab es beim Beschluss über den Einbau eines elektronischen Schließsystem für das Rathaus, das 7100 Euro kosten werde. Bei einer Enthaltung stimmten sechs Ratsmitglieder dafür und drei dagegen. Die Gegner zeigten sich bereits bei den Informationen, die im April von einem Fachmann vorgetragen wurden, kritisch, da sie zu hohe Kosten befürchteten. "Das Geld ist da", versicherte Furtwängler. Zudem sei jetzt der richtige Zeitpunkt für die Schließanlage, da im Rathaus einige neue Türschlösser eingebaut wurden. Und nicht zuletzt bringe sie sicherheitstechnische Vorteile. Nicht auszuschließen sei, die übrigen Gebäude der Gemeinde, wie Schule und Kindergarten, nach und nach mit der Schließanlage auszurüsten.