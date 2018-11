Villingen-Schwenningen Eigene Botschaften mit Mut vertreten

Mit amüsanten Anekdoten aus dem Alltag, die so gut wie jeder der Zuhörer schon mal erlebt hatte, bezog er die Anwesenden immer wieder in seinen kurzweiligen Vortrag mit ein. Die "typischen" Antworten kamen oft prompt, und Michael Hoyer nutze diese Gelegenheit, um aufzuzeigen, wie man diese Botschaften mit einer direkten und wertschätzenden Art kommunizieren kann. So müsse man zu "seinen Botschaften stehen" und diese auch mit Selbstvertrauen und Mut vertreten, wie er forderte. Mit seinem elf Stufen-Modell gab er, wie auch in seinem Buch beschrieben, Ratschläge und Tipps, wie dies gelingen kann.