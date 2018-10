Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche stoßen an Belastungsgrenzen

VS-Tannheim. Das Tannheimer Freibad habe sich in der vergangenen Saison "einen Platz in der Stadtgeschichte erobert", skizzieren Sybille Bippus und Doris Riesle, Vereinsvorsitzende des Fördervereins Tannheimer Freibad, stolz ihren Saison-Abschlussbericht. Wie berichtet, sei durch die Verzögerungen beim Umbau des Kneippbads in Villingen das Freibad in Tannheim in diesem Jahr zu einer tragenden Säule für Freibadfreunde geworden.