Villingen-Schwenningen "Dümmer geht es nicht mehr"

Das Motto des Rückblicks steht, wie könnte es treffender sein, unter dem Motto: Dumme, Dümmer am Dümmsten – denn dümmer wie in diesem Jahr ging es zum Teil wirklich nimmer, meint das kabarettistische Duo. So werden alle kommunalpolitischen Themen, die die beiden Protagonisten, aber vor allem die Bürger 2018 "uffgregt" hat, wieder genüsslich und pointiert durch den Kakao gezogen.

Niemand bleibt ungeschoren von der Verwaltung, vom Gemeinderat über die Vereine bis hin zum neuen und alten OB.

Einige der geplanten Termine sind bereits ausverkauft. Somit gibt es nur noch Karten für folgende Termine: Ratskeller Villingen für den 18. und 25. Januar, 2. und 8. Februar, Café Häring am 28. Dezember und 11. Januar.