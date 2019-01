Villingen-Schwenningen Drogen-Razzia: Zwei Männer verhaftet

Villingen-Schwenningen - Eine Drogen-Razzia fand bereits am vergangenen Donnerstag in Schwenningen in der Walther-Rathenau-Straße statt. Zwei Männer wurden, wie die Polizei jetzt berichtet, festgenommen. Es wurden rund ein Kilogramm Amphetamin und mehrere hundert Gramm Kokain sichergestellt.