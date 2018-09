Villingen-Schwenningen Drei Millionen für Breitband

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Insgesamt 2 765 433 Euro Förderung für Breitbandprojekte fließen in den Schwarzwald-Baar-Kreis. Das gab Digitalisierungsminister Thomas Strobl am Donnerstag in Stuttgart bekannt. Gefördert werden folgende Projekte im Schwarzwald-Baar-Kreis, wie das Ministerium auf Anfrage mitteilte: