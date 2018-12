Villingen-Schwenningen Dorfweihnacht bereitet aufs Fest vor

In der Kirche präsentierten die Pfaffenweiler Grundschulklassen ein kurzweiliges Programm. Rektorin Claudia Reichmann freute sich über die zahlreichen Gäste, welche auf Grund der garstigen Außentemperaturen gerne der Einladung folgten, das Programm in der Wärme zu genießen. Reichmann dankte auch den mehr 60 Schülern und ihren Lehrern, die sich an einem Programm beteiligten, das eine Mischung aus Gesang, Musik, Vortrag und Gedicht war.

Im Freien positionierte sich der Kirchenchor Pfaffenweiler, welcher unter Leitung von Lioba Manger mit seinen Liedern die Herzen der Besucher wärmte. Den offiziellen Programmabschluss der Dorfweihnacht gestaltete das Greenhorns Sax-Quartett, eine Abteilung der Doubletown-Big Band. In der Besetzung Matthias Fellhauer, ­Diana Hauer, Nicola und ­Alexander Machill knüpfte das Ensemble an die vorweihnachtliche Stimmung an.

Pastoralreferentin Elisabeth Auer sprach von einer weiteren Veranstaltung der Gemeindeteams, die mit ihren eigenständig durchgeführten Veranstaltungen das Gesamtangebot der Seelsorgeeinheit bereichern. Im Besonderen hob sie die Arbeit von Axel Zimmermann und seinem Team hervor, welche sich seit vier Jahren mit jeder Menge Engagement für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit einsetzten.

Der Ertrag der vor zwei Jahren erstmals angebotenen Veranstaltung trug zur Finanzierung der Renovierung des Pfarrsaals bei. Der Erlös der zweiten vorweihnachtlichen Gemeinschaftsaktion kommt zu einem Teil der Pfaffenweiler Landwirtschaftsfamilie Schwörer zu Gute, deren Rinderbestand innerhalb kurzer Zeit durch die Botulismus-Krankheit starben.

Der andere Teil kommt dem Partnerschaftsprojekt mit der katholischen Pfarrei Mariä Königin der Apostel in Marienberg in Kamerun zu Gute. Dort unterstützt die Pfarrgemeinde gemeinsam mit ihrer Nachbarpfarrei aus Tannheim den Unterhalt und die erforderlichen Sanierungsarbeiten der 1891 gegründeten katholischen Bildungseinrichtung. Zudem ist der in Marienberg tätige Pfarrer Gabriel Anda jeden Sommer als Ferienvertretung in der Seelsorgeeinheit zwischen Brigach und Kirnach tätig.