Villingen-Schwenningen Doppelt gestärkt – durch Glaube und Picknick

Für die Schulanfänger beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie gewinnen dabei ein Stück Selbstständigkeit und lassen dafür ein Stück elterliche Fürsorge hinter sich. "Wem oder was begegne ich am neuen Ort?", wird sich so mancher Erstklässler fragen. So müsse es auch manchen Tieren in der Arche Noahs gegangen sein, heißt es in einer Ankündigung. Mit packenden Spielszenen und mitreißenden Liedern werde das Leben Noahs und der Tiere in der Arche dargestellt.