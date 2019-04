Villingen-Schwenningen Doppelstädter mögen Dialekt bei Politikern

Villingen-Schwenningen - In den Stuttgarter Landtag haben Abgeordnete fraktionsübergreifend einen Antrag eingebracht, in dem sie sich für den Erhalt von Dialekten stark machen. Doch was halten eigentlich Bürger davon, wenn ihre gewählten Volksvertreter schwätzen oder babbeln? Wir haben uns in der Villinger Fußgängerzone umgehört.