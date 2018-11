Villingen-Schwenningen. Die Dienststellen der Stadt Villingen-Schwenningen sind am Donnerstag, 22. November, wegen der jährlichen Personalversammlung nachmittags (spätestens ab 13 Uhr) geschlossen. Beide Häuser der Stadtbibliothek am Münster und am Muslenplatz bleiben ebenfalls geschlossen, die Rückgabekästen bleiben sind geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch die Erddeponie Bärental in Schwenningen bleibt nachmittags ab 12 Uhr geschlossen. Bürger können unbelasteten Erdaushub ab Freitag, 23. November, wieder regulär anliefern.