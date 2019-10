Villingen-Schwenningen Die Telefonzelle - Relikt aus vergangenen Tagen

Vandalismus ein großes Problem

Laut Telekom wird der Bestand an Telefonzellen deshalb "fortlaufend dem Bedarf bei den Bürgern" angepasst. Sprich: Wo der Umsatz niedriger als 50 Euro pro Monat ist, darf das Unternehmen Kommunen "wegen eines Abbaus ansprechen". Der Unterhalt einer Telefonzelle kostet nämlich Geld – für Strom, Standortmiete oder Wartung. Selbst bereits stillgelegte Telefone können noch Kosten verursachen. Vandalismus ist ein großes Problem: Um die Schäden zu beheben, fallen jedes Jahr Kosten von etwa einer Million Euro an.

Will eine Gemeinde unbedingt ihre Telefonzelle behalten, dann tauscht die Telekom das Häuschen gegen ein sogenanntes Basistelefon. Dabei handelt es sich um einen Metallpfosten mit Telefon, der nur für Notrufe oder mit Karte genutzt werden kann. So kommen Diebe gar nicht erst in Versuchung, das Münzgeld zu klauen.

Meiste Standorte nicht mehr rentabel

Für den eher idyllischen Standort am Vorderen See wäre das wohl nichts. Unter den Bäumen ist es gut, ein Dach über dem Kopf zu haben – wenn denn mal jemand telefoniert. Denn selbst wenn keine Daten für dieses Schwenninger Exemplar vorliegen: Die meisten noch erhaltenen Standorte seien heutzutage schlichtweg nicht oder kaum noch rentabel zu betreiben, erklärt die Unternehmenssprecherin.

Mache ausgedienten Telefonzellen erleben nach ihrer Dienstzeit übrigens einen zweiten Frühling: Die Telekom bietet sie zum Verkauf an. Einige werden so zum öffentlichen Bücherregal oder, wie auf dem Skulpturenfeld Kunstdünger in Rottweil-Hausen, zum kleinsten Ausstellungshaus für zeitgenössische Kunst in Baden-Württemberg.

Die alten, gelben Häuschen sind inzwischen vergriffen. Die "neuere" Generation ist grau und magentafarben. So sieht auch das Exemplar in der Rottweiler Straße aus. Wer weiß, wie lange es dort noch steht und wo es einmal landen wird.