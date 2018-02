Villingen-Schwenningen Die Pflicht der kalten Jahreszeit

VS-Schwenningen. "Man muss es halt einfach machen", sagt Michael Strauch, der vor seinem Haus in der Wannenstraße bereits zum zweiten Mal an diesem Tag seine Einfahrt freiräumt. "Ich habe jetzt in meiner Pause kurz Zeit, um zu schippen", meint er. "Aber eigentlich könnte ich auf den Winter komplett verzichten." Vor allem der frühmorgendliche Griff zum Schneeschieber sei lästig und koste oft Zeit, die man eigentlich nicht habe.

Dass viele nur wenig Zeit für den obligatorischen Winterdienst vor ihrer Haustüre haben, weiß auch Salvatore Messina. Er befreit nur wenige Häuser entfernt von Michael Strauch seine Einfahrt vom gerade frisch gefallenen Schnee. "Ich finde es trotzdem ärgerlich, dass vor vielen Häusern nicht geräumt ist", sagt Messina. Vor allem in der Innenstadt sei ihm das aufgefallen. Wobei das aber nicht nur ärgerlich sei, sondern gerade für ältere Menschen sehr gefährlich, kritisiert er.

Für Carsten Tschabun, der in der Hammerstattstraße am räumen ist, gehört der Winterdienst einfach zur Jahreszeit – nur als Berufstätiger sei das nicht immer ganz einfach. "Wenn es nachts geschneit hat, muss ich morgens um sechs noch schnell vor der Arbeit schippen", meint er. Sollte es ihm zeitlich nicht reichen, übernimmt auch mal seine Frau den Winterdienst – "aber nur wenn sie Zeit hat". Wenn nicht, bleibe der Schnee in ganz seltenen Fällen auch mal bis zum Abend liegen.