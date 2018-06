Villingen-Schwenningen "Die Messe hat mich gepackt"

Villingen-Schwenningen. Der gebürtige Schwenninger, der sich als Schüler sein Taschengeld als Täfelebub während der Südwest Messe verdient hatte, trägt längst nicht mehr den Wegweiser mit dem Messehahn durch die Hallen, während ihm die Promis auf ihrem Rundgang folgen und erledigt auch nicht all die Botengänge oder hilft nicht mehr den Ausstellern beim Aufbau. Der 37 Jahre alte Tobias Ertl denkt aber immer noch gerne an seine Anfänge zurück. "Die Messe hat mich gepackt", sagt er. Er erinnert sich noch gut daran, als er die Frau des ehemaligen Messeleiters Langer gefragt hatte, wie er denn seine Messeleidenschaft berufsmäßig ausführen könnte. So kam er nach dem Abitur zum Studium des Messe-, Kongress- und Event-Managements in Ravensburg.

Doch zog es ihn schnell in die Praxis. Er wechselte an die Event-Akademie in Baden-Baden, wo er Veranstaltungskaufmann lernte. Sein Ausbildungsbetrieb war – wie könnte es anders sein – die Mannheimer Messegesellschaft, die auch die Südwest Messe managt. Seit 2012 ist Ertl nun Projektleiter.

Doch was macht der Mann, der gerne mit Menschen arbeitet, in seiner Freizeit? Sein fünfjähriger Sohn und seine einjährige Tochter nehmen darin einen großen Platz ein. Er verbringe viel Zeit mit seiner Familie im eigenen Haus im kleinen Eschle, sei es beim Spielen oder mit Gartenarbeit. Der Junior sei ein begeisterter Gärtner. Vater Tobias ist derweil eher für die groben Arbeiten wie Rasen mähen zuständig.