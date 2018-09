Villingen-Schwenningen Die fetten Jahre für Villingen-Schwenningen?

Doch nicht jeder im Gremium wollte dieses Zahlenspiel so stehen lassen, denn in die Erfolgsbilanz fließen auch Wenigerausgaben ein, die nur dadurch zustande kamen, dass Villingen-Schwenningen aus Mangel an Personal nicht alle Investitionen tätigen konnte, die man sich vorgenommen hatte. Und diese Kritik hagelte es für Kubon ausgerechnet auch aus den eigenen Reihen, etwa vom SPD-Fraktionschef Edgar Schurr: "Es ist nicht gut, es ist auch nicht befriedigend", gab er zu bedenken, denn es sei in Villingen-Schwenningen schlichtweg nicht gelungen, umzusetzen, "was wir uns vorgenommen haben". Auch der FDP-Gemeinderat Frank Bonath wollte die glanzvolle VS-Bilanz nicht alleine als Kubons Erfolg stehen lassen. Er wage es zu bezweifeln, dass der "Schuldenabbau strategisch gelungen ist", so Bonath, das liege "wohl eher daran, dass man Vorhaben nicht erledigt bekam". Darüber hinaus habe VS "in Großen und Ganzen einfach Glück gehabt, was die Konjuktur angeht", so der Freidemokrat, der ein "strukturelles Problem" in der Verwaltung ausgemacht hat: "Überall fehlen Menschen." Aktuell mache sich jeder Gedanken darüber, "wie man mit weniger Menschen mehr erledigt bekommt", deshalb fordere er auch für die Stadtverwaltung in Villingen-Schwenningen, die dringend ihre Arbeitsweise verändern müsse, eine "Digitalisierungsoffensive", so Bonath.

Etwas zu verändern forderte auch Cornelia Kunkis-Becker von den Grünen. Die Haushaltsreste, die Minuten zuvor in einer Skala angezeigt worden waren, fielen nicht vom Himmel. "Wir müssen was ändern, nicht immer mehr reinkippen", so die Grünen-Politikerin. Doch statt der angesagten Zurückhaltung erlebe sie gerade jetzt "einen Wettstreit der Ideen – das kann’s nicht sein!"

Zurückhaltung indes, das hat auch Oberbürgermeister Rupert Kubon in seiner Darlegung der Zahlen und Fakten zum Rechnungsabschluss 2017 gefordert. Gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen 2019 bestehe die Gefahr, "sehr viel in den Haushalt hineinzupacken" – aber wer investiere, müsse berücksichtigen, dass investive Mittel immer auch ein Mehr an Personal bedeuteten. Personal, das die Verwaltung nicht hat.