Villingen-Schwenningen Die Fernsehkameras sind auf die Schlagerwelt gerichtet

Die Messehalle hat sich in der vergangenen Woche in eine gemütliche Weinstube verwandelt: Verklinkerte Wände, urige Fässer und Krüge zieren das Set, Wein und Brezeln stehen auf den Tischen. Und wer könnte das Publikum an einem solchen Abend charmanter durch das Programm führen als der beliebte Moderator Andy Borg? Gleich zu Beginn begrüßte Borg sein Publikum mit einem Lied und empfing seine musikalischen Gäste an der urigen Theke im Weinkeller. Das Publikum feierte laut Mitteilung ausgelassen mit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir für unseren musikalischen Unterhaltungsabend im SWR-Fernsehen einen Vollblut-Entertainer wie Andy Borg gewinnen konnten", sagte SWR-Unterhaltungschefin Barbara Breidenbach. Als musikalische Gäste in seiner ersten Show begrüßte Andy Borg die Kastelruther Spatzen, die Amigos, Fantasy, Cindy Berger, Jauchzaaa, Christian Lais sowie Sigrid & Marina, die das Publikum mit ihren Schlager- und Volksmusik-Hits begeisterten.

Im Gespräch in gemütlicher Atmosphäre entlockte der Moderator seinen Gästen dann die ein oder andere Geschichte. Neben den musikalischen Höhepunkten sorgten die Komödiantin Kättl Feierdaach und das Duo "Dui do on de Sell" für viele Lacher im Publikum.