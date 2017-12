Villingen-Schwenningen Die Baustelle ruht, der Verkehr fließt

VS-Schwenningen. Die Nachricht kam ganz beiläufig in der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Ich freue mich, dass die Gastronomie kommt", hatte Tobias Mann, Landschaftsarchitekt vom gleichnamigen Architekturbüro in Fulda, das mit der Marktplatz-Planung betraut wurde, am Mittwochabend am Rande des Themas Aufenthaltsqualität gesagt.

Geplant ist eine Bäckerei nördlich des Rathauses im Eckhaus, wo derzeit die Volksbank beheimatet ist, erklärt Mann im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Auch eine Außengastronomie sei vorgesehen. "Der Platz wird eine gute Mitte, da ist es ganz normal, dass die Leute nach und nach kommen, um sich anzusiedeln." Synergieeffekte für potenzielle Anlieger hatten die Verantwortlichen im Vorfeld der Marktplatzsanierung immer wieder als Argument angeführt. Nachdem das Optikergeschäft Linder in der Marktstraße erweitern will und der BunBun-Burger von der Kirchstraße direkt an den Marktplatz gezogen ist, ist die Bäckerei das erste neue Geschäft, das sich ansiedeln will.

Kritik in Richtung Planungsbüro wurde von Dietmar Wildi (CDU) laut: Wie bereits einige Anlieger an der oberen Marktstraße bemängelt hatten (wir berichteten), wies auch er auf die vor rund einem Monat errichten Eichen hin, die zu groß seien und zu nah an der Hausfassade stünden. "Vielleicht hätte man von vornherein eine andere Baumart nehmen sollen", meinte Wildi, selber Landschaftsgärtnermeister. Die Eichen führten nämlich nicht nur zu einer Beeinträchtigung der Bewohner, sondern auch zu Folgekosten. Die Eiche, von der zwei Arten an der Straße sowie später auf dem Platz stehen, sei aus einer von deutschen Gartenamtsleitern erstellten Liste für geeignete Bäume ausgewählt worden. Sie sei robust und für raues Klima geeignet, sagt Tobias Mann, der erfreut über die bisherige Umsetzung der Markplatz-Planungen ist.