Villingen-Schwenningen Die Abstauber wedeln nur online

Und so übergab der Zunftmeister nach wenigen Worten an die Hauptakteure an diesem Dreikönigstag, die beiden Abstauber Jörg Schlenker und Bärbel Noel. Sie nahmen die zwischenzeitlich mehr als 1000 zugeschalteten Zuschauer mit auf eine Reise durch die Geschichte des Schwenninger Abstaubens. Ihr Weg durch die Vergangenheit führte sie zum Gasthaus Felsen, wo 1965 das erste Abstauben der Narrenzunft Schwenningen stattfand. Dort trafen sie auf Siegfried Hanselmann, der 50 Jahre zuvor an diesem Ort abstaubte. Und obwohl 1971 sein erstes und letztes Mal in dieser Funktion war, wurde er anlässlich seines Jubiläums zum Ehrenabstauber ernannt.

Weiter ging die Zeitreise ans Sängerheim des MGV Frohsinn in der Austraße. Nachdem der "Felsen" zu klein wurde, staubten Ernst Schlenker und der damals 18-jährige und heutige Ehrenzunftmeister Jürgen Wangler 1973 erstmals im Sängersaal ab. Doch schon ein Jahr später, so berichteten Jörg Schlenker und Bärbel Noel, war auch das Sängerheim zu klein, weshalb 1974 Ernst Schlenker und Jürgen Wangler im Hotel Neckarquelle den "Waddel" schwingten.

Bärbel Noel ist erste Frau als Abstauber

1976 übernahm Heinz Kaltenmark das Amt von Jürgen Wangler. Der nächste Zeitsprung führt ins Jahr 1986: Nicht nur personell veränderte sich das Duo wieder einmal, als Siegfried Heckl für Ernst Schlenker übernahm, sondern auch örtlich gab es eine Veränderung. Der Umzug ins Beethovenhaus stand an, welches 32 Jahre lang der Treffpunkt am Dreikönigstag blieb.

Doch bevor Jörg Schlenker und Bärbel Noel 2018 das Beethovenhaus sozusagen abgeschlossen und 2019 mit dem Abstauben die neue Neckarhalle eingeweiht haben, ereignet sich ein geschichtsträchtiger Moment in der Historie des Abstaubens der Narrenzunft: 2006 setzte sich der langjährige Abstauber Markus Stegmann dafür ein, dass Bärbel Noel als erste Frau in der Geschichte der Zunft zur Abstauberin wurde. Mit Erfolg! Von 2006 an bis heute, davon zwölf Jahre an der Seite des 2017 verstorbenen Markus Stegmann, staubt Noel ab.

Zum Abschluss der Tour durch Stadt und Geschichte kam es dann zum Höhepunkt der diesjährigen Fasnetseröffnung, dem Abstauben von Hölzlekönig, Hansel, Schantle, Moosmulle und Mooshex’ unter Erklingen des Narrenmarschs. Die fünfte Jahreszeit hat begonnen.