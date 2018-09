Villingen-Schwenningen Dickes Lob an Herzogenweiler Bürger

VS-Herzogenweiler. Aus diesem Anlass luden Ortsverwaltung und Ortschaftsrat erstmals zu einem Bürgerfest in den oberen Sitzungssaal des Rathauses in Herzogenweiler ein. Dies sei alles andere als selbstverständlich, betonte Ortsvorsteher Martin ­Wangler und könne nur ein symbolisches Dankeschön sein.

Eingeladen waren aber alle Bürger des Ortes, gleichgültig wie viel ein Einzelner geleistet hat. Die Liste an Hilfeleistungen war lang und vielfältig. Dazu gehört beispielsweise die Pflege des Blumenschmucks am Rathaus, auf dem Dorfplatz und am Hofkreuz. Als man es habe fremdvergeben müssen, gab es eine große Rechnung, jetzt falle nur noch das Material an, sagte Wangler.

Die Bürger beteiligten sich an verschiedenen Arbeitseinsätzen, vor allem bei der Erneuerung des Spielplatzes, Handwerker vor Ort hatten sich um das richtige technische Knowhow gekümmert. Von den jungen Eltern kam eine ansehnliche Spende für ein Sonnensegel, das sie mit dem Erlös von Bastel- und Flohmarktartikel selbst verdient hatten.