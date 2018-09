Villingen-Schwenningen Dialog und Kooperation wichtig

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). In neuem Format mit neuem Design ist das Herbst-Winter-Programm 2018/2019 der evangelischen Erwachsenenbildung Villingen erschienen. Unter dem anregenden Titel "Neue Horizonte entdecken?" stellt die Leiterin der Bezirksstelle in Villingen, die Religionsphilologin Karin Nagel, teilweise in Kooperation mit weiteren Veranstaltern, eine Fülle interessanter Angebote vor. In der kommenden Woche feiert die evangelische Erwachsenenbildung in Baden ihr 50-jähriges Bestehen. Die evangelische Bezirksstelle in Villingen im Haus Mönchweiler Straße 4 hat inzwischen ihr 40-Jähriges gefeiert. Dialog und Kooperation sind zentrale Anliegen der Evangelischen Erwachsenenbildung für eine zukunftsorientierte Weiterbildung. Im neuen Programmheft der Bezirksstelle Villingen wird das aktuelle Angebot auf fünfzig Seiten gut überschaubar unter fünf Schwerpunkten vorgestellt. Theologische Impulse gibt es unter der Überschrift "Glaube und Religion ergründen". Hier finden sich unter anderem der Diskussionsabend "Anstöße" am 16. Oktober in Donaueschingen, an dem es um "Quellen der Erkenntnis Gottes" gehen wird. Aber auch spirituelle und ökumenische Wanderungen, Hinweise auf die Veranstaltungsreihe "Trost", eine Einführung in das Herzensgebet gehören dazu sowie eine "Spurensuche" mit dem Philosophen und islamischen Theologen Ahmad Milas Karimi, Autor von "Warum es Gott nicht gibt und er doch ist".