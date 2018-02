Villingen-Schwenningen Diabetes im Fokus

In der Behandlung der Zuckerkrankheit werde es schon bald eine Vielzahl neuer Medikamente, sowohl Tabletten als auch Spritzen geben, die an verschiedenen Stellen des Zuckerstoffwechsels ansetzen. In der Entwicklung seien zudem geschlossene Zuckermess- und Insulinpumpensysteme, die autonom arbeiten werden können, informiert Guhl über den Stand der Technik. Das heißt, die Geräte messen in kurzen Abständen den Zuckerspiegel und verabreichen daraufhin selbstständig die richtige Menge an Insulin.