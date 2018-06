Villingen-Schwenningen DFB-Mobil begeistert Rietheimer Schüler

Schulleiterin Eva Krotki und ihre Kolleginnen Gabi Sutor und Nadine Bertsche waren sich einig, statt des üblichen Wintersporttags ihren fußballbegeisterten Schützlingen in diesem Jahr einmal eine andere Art von Sport anzubieten und hatten erstmalig das DFB-Mobil angefordert. Mit ihm trafen pünktlich DFB-Mobilkoordinator Peter Brosi und Jonas Hedwig, aktives Mitglied des SV 08 Kuppenheim, ein, um über vier Stunden hinweg die Mädchen und Jungen mit dem runden Leder und sonstigen Utensilien aus dem DFB-Mobil zu beschäftigen. Viele der Rietheimer Kinder seien sehr fußballbegeistert und aktiv in Sportvereinen, wussten die Lehrerinnen zu berichten.

"Der Spaß steht dabei an erster Stelle", hob Peter Brosi hervor. Wichtig sei es auch, jedem Kind einen eigenen Zugang zum Fußball zu schaffen. In motivierenden Spielen verpackt, erlernen die Kinder die Grundlagen des Fußballspiels. Gegenseitiger Respekt Akzeptanz, Zuhören, Kreativität, Koordination und Fairness werden damit gefördert. Und nicht zuletzt natürlich die Bewegung, die in der Zeit der Digitalisierung durch Fernsehen und Computer oftmals zu kurz komme. Sportliche Betätigung, ausgerichtet nach den Bedürfnissen der Kinder, beeinflusse positiv die körperliche und geistige Entwicklung, so sind sich die Verantwortlichen einig.

Mit Freude konnten die Lehrerinnen beobachten, mit welch großem Eifer und Spaß die Kinder bei der Sache waren. Zu sehen waren strahlende Gesichter, und es gab viel zu lachen, denn Jonas Hedwig und Peter Brosi verstanden es, die vier Spiel- und Bewegungsstunden mit verschiedenen Inhaltsbausteinen auf dem Rasen und in der Turnhalle kindgerecht zu gestalten. "Das ist sehr wichtig", sagte Peter Brosi. Ein Trainer dürfe nie vergessen, dass er mit Kindern und nicht mit Profis umgehe.