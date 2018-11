Villingen-Schwenningen Deutsch als Fremdsprache bei ZiSch

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Gruppe des Vatter Bildungszentrums in Villingen-Schwenningen lernt Deutsch als Fremdsprache. "Bei uns zischt es auch", berichtet Kursleiterin Mihaela Wischert. "Deutsch als Fremdsprache lernen und dabei gleich den Schwarzwälder Bote lesen! Das ist ein Erlebnis", freut sie sich über die Teilnahme am Medienprojekt Zeitung in der Schule, kurz ZiSch, des Schwarzwälder Boten, das dieser gemeinsam mit der Agentur ProMedia Wolf und in Kooperation mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar anbietet.

Ihre Schüler waren als Reporter unterwegs. Sie sind stolz auf ihre kleinen Berichte, die auf dieser Seite abgedruckt sind. Die meisten Teilnehmer lernen Deutsch seit etwa zwei bis drei Jahren.

Im Mittelpunkt der Berichte steht die Besichtigung des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen.