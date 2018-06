Villingen-Schwenningen Deutenberghalle wird fit für Basketball gemacht

Bei einem anderen Punkt sind Stadt und Panthers schon etwas weiter: dem Einrichten einer festen Internet-Verbindung. "Das ist nötig für die Statistik-Erfassung. Die Liga betreibt für all ihre Spiele einen Live-Ticker im Internet. Dafür ist ein W-Lan zu unsicher", erklärt Panthers-Geschäftsstellenleiter Holger Rohde. Während bei einer Erweiterung der Heizungssteuerung in den Hallen am Deutenberg Kupferkabel verlegt wurden, konnte diese feste Anbindung eingerichtet werden. Über das Kabel kann ein eigener DSL-Anschluss über den Zugangspunkt in der Realschule geschaltet werden. Die technische Voraussetzung ist also gegeben. Die tatsächliche Einrichtung ist Aufgabe des Vereins. Bei Spielbetrieb kann der zugehörige Router direkt in der Halle eingesteckt und die Verbindung aufgebaut werden. Die Stadt hatte somit keine zusätzlichen Kosten und der Anschluss liegt in der Verantwortung der Panthers.