Villingen-Schwenningen Der Untergrund ist weiß – auch ohne Eis

VS-Schwenningen. Der Zeitplan für die Sanierung der Kühlanlage der Kunsteisbahn (Bahn II) am Schwenninger Eisstadion ist eng getaktet. Doch bislang klappt alles wie gedacht, berichtet Klaus Hässler, Geschäftsführer der Kunsteisbahngesellschaft (KEB). "Es greift ein Zahnrad ins andere. Ist die eine Firma mit ihren Arbeiten fertig, steht die nächste schon in den Startlöchern", hat Hässler viel Lob für alle Beteiligten übrig.

Doch der KEB-Chef weiß auch, wäre es anders, würde er Schwierigkeiten bekommen. "Wir haben fixe und nicht verschiebbare Termine. Wir brauchen ab 20. September wieder Eis auf der Fläche." Bis es soweit ist, müssen die restlichen Quadratmeter des Plattensystems, in dem später die Leitungen des Kälteträgers Glykol verlaufen, verlegt werden. "Danach sind Kilometer an Leitungen zu legen", weiß Eismeister Hermann Vikoler. Erst dann kann er mit der Eisaufbereitung beginnen. "Ich freue mich schon sehr darauf, auch weil es eine neue Herausforderung wird." Schließlich ist ihm das Kühlsystem in der Praxis völlig unbekannt. Nachdem die alten Ammoniak-Leitungen aus dem Boden entfernt wurden, wird sich auch die Eisaufbereitung verändern. "Früher hatten wir hier eine Betonfläche, die wurde gekühlt und eingeschwemmt." Wenn die erste Eisschicht erhärtet war, konnte Vikoler mit der Eismaschine seine Runden drehen. "Beim neuen System ist ja alles offen. Ich muss also erst eine Grundschicht haben, bevor ich einschwemme." Dennoch plane er wie bisher auch, etwa eine Woche ein, bis die Eisfläche genutzt werden kann.

Die bislang größte Herausforderung dieses ersten Bauabschnittes war die Unebenheit der Bahn. "Wir hatten teilweise Höhenunterschiede von 23 Zentimetern, die wir vergangene Woche mit rund 400 Tonnen Maggedamm (Asphalt) ausgeglichen haben", erklärt Hässler. Gemäß den neuen Richtlinien des Internationalen Eishockeyverbandes (IIHF) wurde die Fläche von 60 mal 30 Meter auf 60 mal 26 Meter verkleinert. "Das gilt für neue Flächen, die alten (wie in der Helios Arena) haben Bestandsschutz und müssen nicht verändert werden."