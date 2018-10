Villingen-Schwenningen Der tiefe Sturz ins Leere

Villingen-Schwenningen. Höllenqualen erlebt "und doch Wege aus der tiefen Trauer gefunden". Das Ehepaar aus Witten an der Ruhr steht in der Nähe des vier Meter langen Tannenstamms, den das Forstamt VS dem Ehepaar zur Verfügung stellt und in Kliniknähe bereitlegt. Jörg Beyer verbringt einige Tage damit, den Stamm für das vorzubereiten, was der bekannte Kettensägenkünstler Rolf Sauer Tage später aus ihm machen wird. An zwei Nachbarbäumen hängen eine Schwarzweiß-Skizze und ein farbiger Entwurf mit den Motiven, für die Beyer Schablonen gefertigt hat, die der Alpirsbacher Künstler heraussägen wird. "Hat der Jörg super gemacht", brummt er anerkennend in seinen Bart, um sich gleich wieder seiner Arbeit zu widmen. Eine Woche und das Familien-Totem ist vollendet und wird bis zum Jahreswechsel ins 550 Kilometer weit entfernte Witten im Ruhrgebiet transportiert und soll im Frühjahr 2019 bemalt und dann aufgestellt sein.

Nackenschläge verbinden

Die Kettensäge springt an, die Späne fliegen. Wie der Familienvater aus Witten auf Sauer kommt? "Ich habe einfach gegoogelt und bin schnell auf ihn gestoßen." Ein paar Mails zwischen den beiden und der Alpirsbacher sagt prompt zu. Sauer legt die Säge zur Seite: "Ich habe ja selbst auch Nackenschläge erlebt, ich weiß, wie sich das anfühlt", sagt er und blickt kurz auf. Auch für das Forstamt VS war es selbstverständlich, "dass wir diese Form der Trauerbewältigung im Tannheimer Forst" unterstützen, erläutert Roland Brauner, stellvertretender Forstamtsleiter aus VS.