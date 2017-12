Villingen-Schwenningen Der Star des Tages trägt einen Frack

VS-Schwenningen. Der Duft nach Punsch und Lebkuchen zog sowohl Jung und Alt in die Schwenninger Redaktion, doch was dort beim kurzweiligen Nachmittag geboten wurde, ging über das rein Kulinarische hinaus. In weihnachtlichem Ambiente kamen die Gäste – teils bekannte Gesichter aus dem vergangenen Jahr – nicht nur ins Gespräch mit den Redakteuren, sondern ließen sich vor allem von Märchenerzählerin Rosi Drexl-meier und ihrer Schwester Erika Bellgardt auf eine spannende Märchenreise mitnehmen.

Besonders gefreut über die erste Geschichte hat sich Paul Pinguin, das Maskottchen des Schwarzwälder Kinderboten, denn in dieser ging es um eine ganze Pinguinfamilie am Südpol, die das geheime Buch des Weihnachtsmannes findet. Außerdem durften sich die jungen Zuhörer und ihre Eltern über jeweils eine Weihnachtsgeschichte mit einem Jungen und einem Mädchen als Hauptfigur freuen.

Weil die leidenschaftlich erzählende Drexlmeier nach jedem Absatz allen Kindern die passenden Bilder aus den Büchern zeigte – und diese sich zwischendurch mit einem Bissen ihres Weckenmanns stärken konnten, blieb die Spannung bis zum Schluss riesig, wenn die Geschichten selbstverständlich mit einem Happy End abschlossen.