Villingen-Schwenningen Der Nikolaus und ein Saal voller dankbarer Kinder

VS-Villingen. Wer klopft den da an der Tür? Es ist der Nikolaus! Am Freitag wurde im Martin-Luther-Haus für Kinder von Refugio eine Nikolausfeier veranstaltet. Als dieser unter den gespannten Kinderaugen in Begleitung Knecht Ruprechts den Raum betrat, konnte man die Freude der Kinder förmlich spüren. Der eigentliche geplante Nikolaus Wolfgang von der Heiden ist am gleichen Tag erst aus dem Krankenhaus entlassen worden, daher musste er von Walter Fürniß vertreten werden. Aber auch er gab für die Kinder eine tolle Show ab.