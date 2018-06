Villingen-Schwenningen Der neue Kunstrasen wird gefeiert

VS-Villingen. Seit Ende März kann auf dem neuen Untergrund im Friedengrund gekickt und Feldhockey gespielt werden. Nachdem nun nicht nur die Bauarbeiten abgeschlossen sind, sondern auch die Planungen für das Eröffnungsfest, wird dieses am Freitag, 29. Juni, und Samstag, 30. Juni, auf dem Gelände der beiden Vereine steigen.

Während am Freitagnachmittag, um 16 Uhr rund einhundert geladene Gäste, darunter Oberbürgermeister Rupert Kubon, Gemeinderäte und Baubeteiligte, mit Verantwortlichen der Vereine die offizielle Eröffnung des Platzes feiern, sind am Tag darauf alle Interessierten dazu eingeladen. "Wir wollen uns am Freitag für die Unterstützung bedanken und am Samstag dann allen die Möglichkeit geben, sich den neuen Kunstrasen anzuschauen und unsere Sportarten zu erleben", sagt Dieter Pohl, Vorstand Finanzen des VfB Villingen.

Das Fest am Samstag beginnt um 11 Uhr, das Programm eröffnen die Fußballer um 12 Uhr. Heinrich Drzyzga, Vorstand Sport des VfB, verspricht ein spannendes Nachwuchsspiel: "Unsere A-Jugend trifft auf die des FC Schaffhausen. Das wird sicher sehr unterhaltsam." Neben der dauerhaften Bewirtung durch Vereinsmitglieder beider Vereine, wartet um 15 Uhr dann der zweite sportliche Höhepunkt. Dann wird das runde Leder eingetauscht und die U 21-Nationalmannschaft der Hockeydamen spielt gegen das U 21-Team aus Großbritannien. Dass ausgerechnet zur Einweihung des neuen Platzes ein Länderspiel stattfinden kann, hat der Hockeyclub Villingen seinem ehemaligen Spieler und heutigen Trainer des HC Ludwigsburg, Daniel Weißer, zu verdanken. "Er stellte die Kontakte zur Nationalmannschaft her", ist Joachim Oberecker, Vorsitzender des HCV, stolz. Nach dem Länderspiel soll es noch ein Schnuppertraining mit dem U 21-Nationaltrainer oder mit Spielerinnen geben.