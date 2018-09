Villingen-Schwenningen Der "Bua" und das "Madl" werden eingekleidet

"Die Lederhose muss am Hintern stramm sitzen", klare Ansage von Achim Niess an Thomas, der in dem Geschäft neu ist und zum ersten Mal eine Lederhose trägt. Sein Trachtenoutfit wurde als zweites gewählt, um ihn farblich auf seine Schwester abzustimmen. Dabei hat er vollstes Vertrauen in die weibliche Beratung. Die stilsichere Inhaberin der Trachtenscheune, Myriam Straub, sucht Mister Oktoberfest eine fesche gräuliche Lederhose aus. Diese wurde zwischendurch nochmals durch eine Braune ersetzt, um den richtigen Sitz an den Oberschenkeln und am Hinterteil zu vergleichen. Und auch die Unsicherheit des 20-jährigen "die Lederhose ist oben zu eng", macht die Erfahrung von Carolin Fetscher, Marketingleitung bei Firma Fetscher Event und Marketing GmbH, wett: "Eine Lederhose lebt, das sieht nach mehrmaligem Tragen anders aus".