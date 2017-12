Villingen-Schwenningen Dem Hölzlekönig droht die Abrissbirne

Kein schützenswerter Kern?

Fakt sei auch, dass es sich nicht lohnen wird, das Gebäude weiterhin bestehen zu lassen. Innerhalb von 100 Jahren sei es rund zwölf Mal umgebaut worden und habe keinen schützenswerten Kern. Zusammen mit der Grundstücksgesellschaft und dem Pächter des Holiday Inn werde nach einer gastronomischen Lösung gesucht. "Die Überlegungen sind aber noch nicht abgeschlossen", sagt Tarlatt. Die Prämisse liege derzeit erstmal darauf, das Hotel in Betrieb zu bringen.

Anfang des Jahres hatte das Landesamt für Denkmalschutz in Freiburg in Kooperation mit der Unteren Denkmalschutzbehörde mitunter auf Initiative von Wilfried Steinhart hin die Gaststätte auf Denkmalschutz geprüft. Es wurde festgestellt, dass das Gebäude in so großen Teilen umgebaut worden ist, dass mögliche Eigenschaften nicht mehr erkennbar sind, teilt die Behörde auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Ein Grund mehr für Steinhart und Wigand Stählin, sich für den Erhalt stark zu machen. "Unsere Absicht ist es, einer möglichst großen Öffentlichkeit bewusst zu machen, welchen Verlust die Bürger der Doppelstadt durch den Abriss des Hauses erleiden", meinen sie.

Dabei gehe es nicht um die Backsteine des Hauses, die unter Gesichtspunkten des Denkmalschutzes nicht zwingend erhaltenswürdig sind. Es gehe vielmehr um ein mehr als 100 Jahre altes Haus im Stil der Schwarzwaldarchitektur, "das durch sein Erscheinungsbild die es umgebenden seelenlosen Zweckbauten in keiner Weise ästhetisch stört, sondern im Gegenteil aufwertet und von ihnen ablenkt", heißt es in der Schrift. Das Gasthaus stehe auch für die Vereinigung der Städte zur Doppelstadt durch die Zeremonie an diesem Ort im Jahr 1972 und gehöre sowohl zur Heimatgeschichte als auch zur Erinnerungskultur von VS.

2014 an Rebholz-Gruppe verkauft

Das Gebäude des Gasthauses zum Hölzlekönig ist im Jahr 1906 vom Schwenninger Gastwirt Johannes Müller errichtet worden. Ihm schwebte ein Ausflugslokal mit angeschlossener Landwirtschaft vor. Das Gebiet an der Ausfallstraße von Schwenningen nach Villingen war durch seine Lage inmitten der Natur wie geschaffen dafür. Da ihm die Schwenninger Gemeindeverwaltung die Baugenehmigung versagte, verwirklichte er sein Ziel ein paar Meter weiter hinter der Landesgrenze auf Villinger Gebiet. Noch heute markieren die Grenzsteine die ehemalige Landesgrenze zwischen dem Königreich Württemberg und dem Großherzogtum Baden.

Mitunter verdankt das Gasthaus seinen Namen den Weißtannen im Hölzle an der Villinger Straße, die wegen ihrer Größe Hölzlekönig und Hölzlekönigin genannt wurden.

Die Gäste kamen zum großen Teil aus Schwenningen zu ihren Stammtischen, auch warme Speisen wurden zubereitet, unter anderem aus der eigenen Viehhaltung für beliebte Schlachtfeste im Herbst. Über viele Jahrzehnte hinweg florierte die Gastwirtschaft. Bis ins Alter von 80 Jahren betrieb Johannes Müller zusammen mit seiner Ehefrau Christine sie selbst. Nachdem es zunächst Sohn und Schwiegertochter weitergeführt hatten, wurde es In den Sechzigerjahren an Dritte verpachtet. Immer wieder wurden Umbauten gemacht, Zwischenwände herausgerissen und Mobilar entfernt. Die solide Stammkundschaft wurde vergrault, stattdessen lockten schillernde Pächter mit Striptease, Table-Dance und Go-Go-Shows.

Damit setzte ein nicht übersehbarer Niedergang ein. Nach einem Wasserschaden im Jahr 1998 musste das Haus aufwendig renoviert werden. 2014 wurde es an die Rebholz-Gruppe verkauft.