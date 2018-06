Villingen-Schwenningen Dekan Rüter-Ebel steht zur Wiederwahl an

Für den Kirchenbezirk Villingen als auch für das Diakonische Werk des Kirchenbezirks steht die Beratung und Verabschiedung der Haushaltpläne 2018/2019 auf der Tagesordnung der Synode. Außerdem ist für Pfarrer Thomas Weber, der inzwischen als Pfarrer in Uhldingen am Bodensee arbeitet, ein Nachfolger als Bezirksvertreter für das Gustav-Adolf-Werk in Baden zu wählen. Die Synodentagung wird um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Johanneskirche in Bad Dürrheim eröffnet, den Oberkirchenrat Christoph Schneider-Harpprecht leiten wird.