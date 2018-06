Villingen-Schwenningen Das "verjazzte" Badnerlied tritt seinen Siegeszug an

Villingen-Schwenningen. Matthias Jakob grinst immer noch reichlich ungläubig, wenn man ihn auf den Erfolg des Zufallsarrangements anspricht. Bei ihm klopfen jetzt sogar fremde Big Bands an, die das Badner-Lied im Jazzkleid gerne in ihr Repertoire aufnehmen und die Noten dazu kaufen möchten. Eine hat es schon getan, freut sich Jakob: "Das ist überhaupt das größte Lob, wenn’s jemand spielen will!"

Dabei fing die Idee gar nicht auf dem Notenblatt, sondern auf einem Bierdeckel an. Damals, vor drei Jahren, hatte Matthias Jakob gemeinsam mit zwei Bandkollegen nach einer Probe im Schlössle den Gedankenblitz: "Das bekannte Badnerlied müsste man eigentlich verjazzen." Verjazzen – dieses Wort spricht er nicht im US-amerikanischen Slang aus, sondern – natürlich – badisch, eben so, wie man’s schreibt. Apropos schreiben: Die ersten Noten des jazzigen Badnerliedes standen anstatt ordentlich in Reih’ und Glied auf einem Notenblatt, ganz leger auf einem Bierdeckel. Und der geriet mit der Zeit ebenso in Vergessenheit wie Jakobs Idee, das Badnerlied zu verjazzen.

Doch eines Tages, beim Sichten seiner Bilder auf dem Handy, stach ihm das Bild des Bierdeckels von vor drei Jahren ins Auge. "Ich dachte mir, das ist gar nicht so schlecht, das muss ich jetzt mal probieren!" Gesagt, getan. Der Musiklehrer nutzte die Sommerferien, pendelte tagelang zwischen seiner Terrasse und seinem Klavier hin und her, und kam irgendwann mit dem fertigen Arrangement zu seinen Musikern der Villinger Welvert Big Band in die Probe. Die 20-köpfige Band ging 2012 als größtes Ensemble aus dem von Matthias Jakob gegründeten Pool "VS Jazz" hervor. Das Badnerlied kam dort bestens an und landete ruckzuck im Bandrepertoire.