Villingen-Schwenningen Das "Herr Professor" klingt noch ungewohnt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Holger Conzelmann ist zurück auf "Anfang" – und dies gleich doppelt. Zurück in Forschung und Lehre, und zurück in der Gegend, aus der er stammt. Ursprünglich kommt der 40-Jährige nämlich aus Albstadt. Dort hat sein Weg in die Mathematik auch begonnen; schon in der Schule habe ihm das Fach Spaß gemacht. Vorm Abitur wählte er Mathe und Physik als Leistungskurse.

Dass er eines Tages Professor für Mathematik sein würde, hatte er sich in jungen Jahren dennoch nicht vorgestellt. "Ich glaube, als Kind wollte ich Astronaut oder so werden", erinnert sich Conzelmann. Was doch irgendwie passt: Für viele ist seine heutige Disziplin abgehoben. Der Wissenschaftler sieht es anders. So schreibt er in seiner Vorstellung auf der HFU-Internetseite: "In der konkreten Anwendung ist Mathematik nämlich alles andere als trocken, sondern kann höchst spannend sein."

Holger Conzelmann hat seine Stelle in der Fakultät "Medical und Life Science" am Standort Schwenningen im März angetreten. Damit kehrt er nach rund acht Jahren in der Industrie an eine Hochschule zurück. Sein Studium absolvierte er ab 1998 an der Universität Stuttgart. Irgendwas mit Mathematik und Physik wollte er damals machen. Bei einer Studienberatung stieß er auf das Fach technische Kybernetik. "Da hat meine Mutter gesagt: Was ist denn das?", erzählt er mit einem Schmunzeln. Die Antwort: ein eher mathematisch-orientierter Ingenieurstudiengang.