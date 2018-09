Villingen-Schwenningen Das große VS-Wunschkonzert

Welcher Kandidat der richtige ist, das können die Doppelstädter am heutigen Dienstag ab 19.30 Uhr möglicherweise bei der großen Podiumsdiskussion in der Neuen Tonhalle in Villingen herausfinden. Dort stellen sich alle Kandidaten den Fragen des Moderatoren-Duos Michael Hoyer und Cornelia Spitz. Wer nicht live dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Podiumsdiskussion im Internet auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten Villingen-Schwenningen zu verfolgen.