Villingen-Schwenningen Damit der gierige Erbwolf lammfromm wird

Wie lassen sich solche Konflikte vermeiden?

In Familien, in denen ein Klima der Offenheit herrscht, kommen solche Entladungen so gut wie nicht vor. Viel Ärger kann man auch durch Fairness und Gleichbehandlung vermeiden: Man sollte kein Kind bevorzugen, sonst rappelt es.

Wie kann man eventuellen Konflikten vorbeugen?

Wichtig ist es, dass es überhaupt ein Testament gibt. Dabei macht es durchaus Sinn, dass man sich beraten lässt. Wenn man Angst vor Konflikten hat oder einem Kind nicht so recht über den Weg traut, dann hilft nur noch das Hinzuziehen eines Testamentsvollstreckers.

Ein Testamentsvollstrecker fungiert wie eine Art Prellbock?

So kann man das sagen: Er wickelt das gesamte Erbe ab und setzt einen Teilungsplan auf. Das heißt, die Hinterbliebenen kommen zunächst nicht an das Erbe. Da wird so mancher gierige Erbwolf auf einmal lammfromm.

Sie sind jetzt mit insgesamt 16 Angestellten, davon sechs Anwälten für Erbrecht, aufgestellt. Leidet da nicht die Qualität?

Im Gegenteil. Wir arbeiten als Team. Sobald schwierige Rechtsfragen auftreten, wird das gemeinsam geklärt. Das ist sechsfach potenziertes Wissen, das unseren Mandanten zu Gute kommt. Bei uns erhält jeder eine Top-Ausbildung. Jede Fortbildung, die unsere Angestellten wünschen, wird finanziert. Wir sind im Ländle nicht umsonst die Nummer eins im Erbrecht. Es ist unser Ehrgeiz, immer noch besser zu werden. Fachkompetenz und Teamfähigkeit sind Voraussetzung für unsere Mitarbeiter. Wer diese Fähigkeiten nicht besitzt, kann bei uns nicht auf Dauer bleiben. Da trennt man sich dann eben. Mir ist es persönlich wichtig, dass sich alle unsere Mitarbeiter wohl bei der Arbeit fühlen. Das ist nur bei fachlich und menschlich kompetenten Kollegen möglich.