Villingen-Schwenningen Conti-Mitarbeiter wehren sich

Villingen-Schwenningen - Nachdem Continental Anfang September angekündigte hatte, 170 Stellen am Standort zu streichen, folgte nun eine weitere Antwort der Beschäftigten: Am Freitag stand die Produktion im Conti-Werk in Villingen eine Stunde lang still. Mit ihrem "Streik" wollen die Conti-Mitarbeiter ein Zeichen an die Konzernspitze senden.